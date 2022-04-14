Сегодня, 14 апреля, состоялся прямой эфир с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, в ходе которого градоначальник затронул тему ремонта дорожного покрытия. Чиновник рассказал, что многие участки, такие как местные проезды, парковки, подъезды к больницам, находятся в ненадлежащем состоянии. Причиной этому мэр назвал недостаточное финансирование на фоне подорожания асфальта.

— Я проехал по местным проездам на Тольятти, на Кирова, на Ермакова — все разбито. Мы делаем только центральные дороги, а на местные проезды часто денег не хватает, — высказался Кузнецов в еженедельной передаче "Утро с мэром".

Также градоначальник отметил, что раньше ямы, в качестве временной меры, закладывали кирпичами, что позволяло снизить вероятность повреждения транспорта. Однако после критики данного метода неровности начали заделывать литым асфальтом.