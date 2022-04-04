Власти Новокузнецка направят почти 6 млн рублей на уход за городскими фонтанами

Власти южной столицы Кузбасса объявили о поисках подрядчика, который возьмется за капитальный ремонт пяти местных фонтанов. Речь идет об объектах, расположенных по адресам:
- ул. Кирова, 71 (фонтан в сквере у здания городской администрации);
- пр. Металлургов, 28 ( фонтан на площади у здания Новокузнецкого Драматического Тетра);
- пр. Металлургов, 20 (фонтан в саду Металлургов);
- фонтан в сквере Н.С. Ермакова;
- пр. Архитекторов, 12А (фонтан на Площади общественных мероприятий Новоильинского района).
В тексте задания прописано, что исполнителю необходимо произвести косметический ремонт всех фонтанов, а также заменить все старые детали и механизмы на более новые. К слову, ему придется взять ответственность за их содержание, не допуская разного рода загрязнений в чашах с водой, элементах конструкций, технических помещениях и территорий в радиусе до двух метров от каждого из объектов.
Общая сумма затрат составила 5 841 900,00 рублей. Таким образом, на каждый фонтан новокузнецкие чиновники выделили примерно 1 168 380 рублей.
Загрузка комментариев