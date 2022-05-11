Власти Новокузнецка направят почти 400 млн рублей на обновление сквера

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Администрация южной столицы Кузбасса объявила тендер на благоустройство сквера имени Жукова и установку на его территории памятной стелы "Город трудовой доблести". Стоимость работ оценили в почти 400 миллионов рублей.

Из документа, который власти Новокузнецка разместили на сайте государственных закупок, следует, что местной администрации требуется человек, который за многомиллионную сумму сможет благоустроить сквер имени Жукова и установить на его территории стелу "Город трудовой доблести". К слову, победителю конкурса также придется провести электроснабжение, наружное освещение, оснастить ее беспроводным интернетом Wi-Fi, поставить видеонаблюдение.


На все это в правительстве города выделили 393 538 280 рублей. Прием заявок продлится до 23-го мая 2022 года включительно. Весь объем работ должен быть завершен до 31 августа. Таким образом, подрядчику придется удовлетворить требование заказчика за короткий срок в три месяца.

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