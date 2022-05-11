Власти Новокузнецка направят почти 400 млн рублей на обновление сквера

Из документа, который власти Новокузнецка разместили на сайте государственных закупок, следует, что местной администрации требуется человек, который за многомиллионную сумму сможет благоустроить сквер имени Жукова и установить на его территории стелу "Город трудовой доблести". К слову, победителю конкурса также придется провести электроснабжение, наружное освещение, оснастить ее беспроводным интернетом Wi-Fi, поставить видеонаблюдение.

На все это в правительстве города выделили 393 538 280 рублей. Прием заявок продлится до 23-го мая 2022 года включительно. Весь объем работ должен быть завершен до 31 августа. Таким образом, подрядчику придется удовлетворить требование заказчика за короткий срок в три месяца.