Власти Новокузнецка избавят город от воздушных проводов

Градоначальник южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов заявил о намерении ликвидировать все воздушные кабели и провода на ряде городских магистралей. Чиновник уверен, что открытые "воздушные провода могут спровоцировать рад проблем" и поэтому их следует убрать под землю.

– Воздушные провода могут спровоцировать рад проблем. К примеру, обрывы линий связи грозят несчастными случаями для горожан, а также они приводят к затруднению движения транспорта, – сказал он в своем Telegram-канале.

К слову, по его мнению, такое решение положительно скажется на эстетике южного центра шахтерского края.