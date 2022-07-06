Власти Новокузнецка избавят город от воздушных проводов

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В южном центре Кемеровской области с местных улиц в скором времени исчезнут провода. Чиновники намерены спрятать их под землю.

Градоначальник южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов заявил о намерении ликвидировать все воздушные кабели и провода на ряде городских магистралей. Чиновник уверен, что открытые "воздушные провода могут спровоцировать рад проблем" и поэтому их следует убрать под землю.

Воздушные провода могут спровоцировать рад проблем. К примеру, обрывы линий связи грозят несчастными случаями для горожан, а также они приводят к затруднению движения транспорта, сказал он в своем Telegram-канале.

К слову, по его мнению, такое решение положительно скажется на эстетике южного центра шахтерского края.

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