Власти Новокузнецка анонсировали репетиции парада в честь Дня Победы

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В Telegram-канале мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о планах по проведению торжественного парада в честь Дня Победы, который традиционно празднуется 9 мая.

По данным новокузнецкого градоначальника, в ходе парада будут представлены копии боевых знамен 237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменных дивизий, а также раздастся звук музыки духового оркестра. Кроме того, жителям кузбасского города будут представлены иные образцы военной техники, к примеру, танк Т-34.

Отдельное место в Параде 2022 года будет отведено прохождению колонны Бессмертного Полка, – следует из текста сообщения в Telegram-канале.

Предварительно, все репетиции масштабного мероприятия пройдут на Центральной площади 7, 12, 14, 19, 21 и 26 апреля, а вот генеральные тренировки состоятся на улице Кирова в южной столице 28 апреля и 4 и 6 мая.

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