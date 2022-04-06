Власти Новокузнецка анонсировали репетиции парада в честь Дня Победы

По данным новокузнецкого градоначальника, в ходе парада будут представлены копии боевых знамен 237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменных дивизий, а также раздастся звук музыки духового оркестра. Кроме того, жителям кузбасского города будут представлены иные образцы военной техники, к примеру, танк Т-34.

– Отдельное место в Параде 2022 года будет отведено прохождению колонны Бессмертного Полка, – следует из текста сообщения в Telegram-канале.

Предварительно, все репетиции масштабного мероприятия пройдут на Центральной площади 7, 12, 14, 19, 21 и 26 апреля, а вот генеральные тренировки состоятся на улице Кирова в южной столице 28 апреля и 4 и 6 мая.