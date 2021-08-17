Власти не исключают подъема заболеваемости COVID-19 осенью в Кузбассе

Как считает заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, вырасти количество зараженных COVID-19 в регионе может из-за того, что многие горожане начнут возвращаться с отпусков и своих дач. Кроме того, на сентябрь приходится и старт учебного года, когда студенты и школьники снова вместе начнут ходить на занятия.

Тем не менее, сейчас ситуация с распространением коронавируса стабильна. Из-за снижения количества зараженных сокращается и число коек для лечения больных COVID-19. Однако, как подчеркнул Цигельник, в случае необходимости они вновь будут перепрофилированы под пациентов с китайской инфекцией.

Напомним, что ранее стало известно о том, что более 60% от подлежащих вакцинации кузбассовцев поставили первую прививку от COVID-19.