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Власти не исключают подъема заболеваемости COVID-19 осенью в Кузбассе

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Пандемия коронавируса в Кемеровской области находится в стабильной фазе, однако члены регионального правительства допускают возможное ухудшение ситуации с инфекцией уже в сентябре.

Как считает заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, вырасти количество зараженных COVID-19 в регионе может из-за того, что многие горожане начнут возвращаться с отпусков и своих дач. Кроме того, на сентябрь приходится и старт учебного года, когда студенты и школьники снова вместе начнут ходить на занятия.


Тем не менее, сейчас ситуация с распространением коронавируса стабильна. Из-за снижения количества зараженных сокращается и число коек для лечения больных COVID-19. Однако, как подчеркнул Цигельник, в случае необходимости они вновь будут перепрофилированы под пациентов с китайской инфекцией.


Напомним, что ранее стало известно о том, что более 60% от подлежащих вакцинации кузбассовцев поставили первую прививку от COVID-19.

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