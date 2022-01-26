Власти назвали условие для перевода кузбасских школьников на "удаленку"

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Во время традиционного брифинга Минздрава Кемеровской области была озвучена информация о переводе школьников на "удаленку".

Первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина на брифинге сделала заявление, что решение о переводе школьников на удаленное обучение будет принято в зависимости от числа заболевших детей. Так, если 20% учеников одного класса будут отсутствовать, то всех одноклассников отправят получать знания на дому, а для закрытия школы необходимо, чтобы как минимум четверть обучающихся "прогуляла" уроки.

Поэтому хочется обратиться к родителям, чтобы они контролировали причины отсутствия детей в классах, высказалась врач.

Специалисты кузбасского Роспотребнадзора пояснили, что переход школ на дистанционное обучение не зависит от дирекции образовательного учреждения, а определяется нормативными документами.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в ходе масштабного родительского онлайн-собрания глава Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал возможность перевода школьников на дистанционный формат обучения.

Да!
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