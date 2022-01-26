Первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина на брифинге сделала заявление, что решение о переводе школьников на удаленное обучение будет принято в зависимости от числа заболевших детей. Так, если 20% учеников одного класса будут отсутствовать, то всех одноклассников отправят получать знания на дому, а для закрытия школы необходимо, чтобы как минимум четверть обучающихся "прогуляла" уроки.

– Поэтому хочется обратиться к родителям, чтобы они контролировали причины отсутствия детей в классах, – высказалась врач.

Специалисты кузбасского Роспотребнадзора пояснили, что переход школ на дистанционное обучение не зависит от дирекции образовательного учреждения, а определяется нормативными документами.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в ходе масштабного родительского онлайн-собрания глава Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал возможность перевода школьников на дистанционный формат обучения.