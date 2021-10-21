Власти назвали сроки запуска трамваев на отремонтированной улице в Новокузнецке

Во время эфира передачи "Утро с мэром" глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов прокомментировал ход ремонта дороги на улице Орджоникидзе.

Чиновник отметил, что основные работы были проведены еще на прошлой неделе, 10 октября. В настоящее время перед специалистами стоят следующие задачи: заасфальтировать участок дороги и сдать по акту весь комплекс работ.

– Пока погода позволяет, мы укатываем определенным качеством асфальта с уплотнением, чтобы он не разболтался и не потрескался, и чтобы не было выбоин таких, как на Октябрьском проспекте. Поэтому мы и не запускаем трамваи, — рассказал градоначальник.

Кроме того, он назвал и примерные сроки открытия. Так, до открытия проезда местным жителям осталось прождать около двух-трех дней.