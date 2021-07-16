Власти назвали сроки строительства нового жилого квартала в Кемерове

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Строители приступили к возведению второй очереди нового жилого квартала в Кемерове, общая площадь которого превышает 150 тысяч метров квадратных.

В кузбасской столице рабочие приступили к строительству второй очереди жилого комплекса "Кузнецкий". Из плана проекта следует, что на пересечении улиц Пролетарской и Федоровского появятся 10 новых домов, площадь которых составляет 151 300 квадратных метров. При этом первые пять объектов практически возведены, пояснили в министерстве строительства Кузбасса.


Кроме жилых строений в квартале появится и обновленная инфраструктура: предусмотрено два детских сада, школа, торговый центр, многоуровневая парковка и две четырехполосных дороги.


Завершиться работы должны до 2025 года. Однако первые новоселы смогут въехать в квартиры уже в этом году.

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