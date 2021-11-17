Власти назвали сопутствующие болезни последних жертв коронавируса в Кузбассе

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Число жертв коронавирусной инфекции в Кемеровской области выросло за минувшие сутки.

Как сообщили власти региона, за день в Кузбассе зафиксировано четыре случая смерти пациентов с COVID-19. У умерших имелись патологии.

– У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске.
У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Междуреченске.
У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове, – говорится в сводке за 17 ноября.

Кроме того, сегодня стало известно о 389 новых выявленных случаях заражения.


Всего с начала пандемии в Кемеровской области было подтверждено 69 402 случаев COVID-19. К настоящему времени в Кузбассе продолжают получать лечение 3 051 человек, скончались 1 526.

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