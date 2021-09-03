Власти назвали причины регулярного закрытия Московской площади в Кемерове

Свою публикацию горожанин оставил на платформе «Кузбасс Онлайн». В ней же, говоря о Московской площади, он отметил, что считает, что общественное пространство должно быть открытым, а не работать только в определенные часы. Однако, как оказалось, у властей на этот счет мнение совсем иное.

— По информации управления городского развития, данная площадь создана для проведения массовых мероприятий, закрыта с целью безопасности людей, — говорится в сообщении-ответе.

Напомним, что ранее мы писали о том, что пешеходы пожаловались на недоступность кемеровской Московской площади.