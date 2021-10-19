Власти назвали причины гибели новых жертв COVID-19 в Кузбассе

По данным властей, за минувшие сутки в Кемеровской области от вызванных COVID-19 осложнений скончались шестеро человек.
– У женщины 1948 года рождения развилась развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Белове.
У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Промышленновском муниципальном округе.
У мужчины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмонияя. Болезнь протекала на фоне иммунной патологии, заболевания печени, патологии желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Беловском муниципальном округе.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Она проживала в Кемерове, – говорится в сообщении властей в Telegram.
За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших оказалось в областном центре. Число погибших в регионе за все время пандемии достигло 1 400 человек, следует из данных в сводке.
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