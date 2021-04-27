Власти назвали причину появления сизой дымки над кемеровской Томью

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Сизая дымка, которая повисла над Томью в кузбасской столице, встревожила жителей города. Власти объяснили причину возникновения природного явления.

Представители Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса сообщили информацию, что на территории вблизи города Кемерово термических точек не обнаружено.


С их слов, появление дымки над рекой Томь обусловлено погодными условиями, а точнее: отсутствием порывов ветра. Кроме того, образованию явления поспособствовали владельцы земельных участков и дач, которые сжигали на своей территории различный мусор.


Отметим, что утром 26 апреля жители кузбасской столицы обнаружили дымку сизого цвета, которая нависла над рекой в районе центра города. Горожане полагали, что явление возникло из-за пожаров или костров.

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