Власти назвали причину появления сизой дымки над кемеровской Томью

Представители Департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса сообщили информацию, что на территории вблизи города Кемерово термических точек не обнаружено.

С их слов, появление дымки над рекой Томь обусловлено погодными условиями, а точнее: отсутствием порывов ветра. Кроме того, образованию явления поспособствовали владельцы земельных участков и дач, которые сжигали на своей территории различный мусор.

Отметим, что утром 26 апреля жители кузбасской столицы обнаружили дымку сизого цвета, которая нависла над рекой в районе центра города. Горожане полагали, что явление возникло из-за пожаров или костров.