Власти назвали предложение изменить дублирующие друг друга маршруты в Кемерове нецелесообразным

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Житель областного центра высказал предложение скорректировать маршруты автобусов, которые почти идентичны.

По мнению кемеровчанина, изменения требуются в схеме движения автобусов по одному из городских маршрутов. Он отметил, что маршруты №169с "ж. д. Вокзал – д. Тебеньки" и №180 "ж. д. Вокзал – с. Елыкаево" "почти дублируют друг друга", поэтому один из них должен ездить иначе.

— Пустить один из них через швейную фабрику или вообще по проспекту Ленина до вокзала, — написал горожанин на платформе "Кузбасс Онлайн".

В ответ на предложение администратор платформы со ссылкой на УЕЗТУ пояснил, что данными маршрутами пользуются жители разных населенных пунктов (№ 169с — жители деревень Красная, Журавли, Александровка, Тебеньки, № 180 — жители деревни Осиновка и сел Елыкаево, Силино). Отмечается, что схема движения транспорта учитывает интересы людей, среди которых они востребованы. В этой связи одно обращение не является основанием для корректировки маршрутов, говорится в сообщении.


Ранее власти областного центра изменили схему курсирования сразу четырех городских экспрессов.

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