Власти назвали лидера и аутсайдера среди территорий Кузбасса по вакцинации от COVID-19

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В ходе брифинга, посвященного вакцинации населения Кемеровской области от коронавирусной инфекции представитель Минздрава региона назвала лидирующие и отстающие муниципалитеты по темпам вакцинации.

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, в настоящее время на территории региона продолжают стремиться к рекомендованному уровню вакцинации населения от коронавирусной инфекции: не менее 60% от числа взрослого населения и не менее 80% - с учетом переболевших граждан. Несмотря на общие рекомендации, в регионе есть отстающий муниципалитет.


Речь идет о городе Тайга, где прививку от COVID-19 поставили лишь 26% от общего количества горожан. Между тем, в Кемеровской области также есть лидер по уровню вакцинации - Ленинск-Кузнецкий район. На его территории к настоящему моменту уже привито около 63% от числа взрослого населения.


Напомним, всего в Кузбассе прививку от коронавируса поставили более 700 тысяч человек.

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