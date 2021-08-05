Власти назвали лидера и аутсайдера среди территорий Кузбасса по вакцинации от COVID-19

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Оксаны Абросовой, в настоящее время на территории региона продолжают стремиться к рекомендованному уровню вакцинации населения от коронавирусной инфекции: не менее 60% от числа взрослого населения и не менее 80% - с учетом переболевших граждан. Несмотря на общие рекомендации, в регионе есть отстающий муниципалитет.

Речь идет о городе Тайга, где прививку от COVID-19 поставили лишь 26% от общего количества горожан. Между тем, в Кемеровской области также есть лидер по уровню вакцинации - Ленинск-Кузнецкий район. На его территории к настоящему моменту уже привито около 63% от числа взрослого населения.

Напомним, всего в Кузбассе прививку от коронавируса поставили более 700 тысяч человек.