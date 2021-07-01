Власти назвали хамское отношение одной из проблем в кузбасских больницах

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После надзорных мероприятий в больницах Кемеровской области были установлены множественные недочеты, включая и недоброжелательность при приеме пациентов в медорганизациях.

О соответствующих проверках рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник в ходе своего выступления на 22-м заседании регионального парламента. Надзорные мероприятия, отчет о которых представил чиновник, проводились в 2019 году.


Так, властями было установлено, что в некоторых медучреждениях отсутствует необходимая информация на стендах и официальных сайтах организаций, однако, как отметил Цигельник, эту проблему устранить было проще всего. Вопрос, как уточнил зампред, был решен в 26 медорганизациях. Было выявлено и превышение ожидания пациентами оказания медицинских услуг. Зафиксировано присутствие проблемы было в 21 больнице, однако решена была она лишь в 11. Обусловлено это кадровой укомплектованностью.


Хамство при общение с пациентами было установлено в трех медорганизациях региона. Все недочеты были устранены в прошлом году. Еще одна проблема, выявленная в больницах, затрагивает оказание медуслуг пациентам с ограниченными возможностями здоровья. Ее же зафиксировали в 46 учреждениях. Устранена она была в 10 больницах в 2020 году.

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