Власти назвали хамское отношение одной из проблем в кузбасских больницах

О соответствующих проверках рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник в ходе своего выступления на 22-м заседании регионального парламента. Надзорные мероприятия, отчет о которых представил чиновник, проводились в 2019 году.

Так, властями было установлено, что в некоторых медучреждениях отсутствует необходимая информация на стендах и официальных сайтах организаций, однако, как отметил Цигельник, эту проблему устранить было проще всего. Вопрос, как уточнил зампред, был решен в 26 медорганизациях. Было выявлено и превышение ожидания пациентами оказания медицинских услуг. Зафиксировано присутствие проблемы было в 21 больнице, однако решена была она лишь в 11. Обусловлено это кадровой укомплектованностью.

Хамство при общение с пациентами было установлено в трех медорганизациях региона. Все недочеты были устранены в прошлом году. Еще одна проблема, выявленная в больницах, затрагивает оказание медуслуг пациентам с ограниченными возможностями здоровья. Ее же зафиксировали в 46 учреждениях. Устранена она была в 10 больницах в 2020 году.