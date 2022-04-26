Власти назвали дату запуска главного кемеровского фонтана

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Глава столицы Кузбасса Илья Середюк сообщил в социальных сетях дату запуска главного фонтана в городе.

Так, в планах властей в первую очередь запустить водный каскад, расположенный у стен местного драмтеатра на улице Весенняя в центре города Кемерово. После зимнего сезона он впервые возобновит свою работу в предстоящее воскресенье, 1 мая.

В конце мая – начале июня планируем закончить проверку и включить другие городские фонтаны: в сквере Резникова, у ДК шахтеров, на бульваре Строителей, в Шалготарьяне, у филармонии и в Лесной Поляне, – указал чиновник.

Градоначальник отметил, что на текущий момент специалисты уже демонтировали защитные конструкции, а также очистили чашу фонтана от отходов и проверили инженерные коммуникации.

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