Власти назвали дату открытия сезона сбора кедровых шишек в Кузбассе

Точная дата открытия сбора шишек в 2021 году: 15 число августа. В публикации-анонсе чиновник также отметил, что дата, выбранная властями, отлично подходит для разрешения на собирательство плодов кедра, поскольку к тому моменту шишки будут уже созревшими, а содержание полезных веществ в их орехах будет находиться на самом максимальном уровне.

Также уточняется, что до момента наступления даты, указанной чиновником, шишки будет достаточно трудно отделить от дерева. Если же использовать палку для того, чтобы сбить их, кедры повредятся. Кроме того, сбор кедров до 15 августа может стать причиной для возбуждения административного делопроизводства по ст. 8.26 КоАП РФ.

Специалисты предполагают, что показатель урожайности в 2021 году будет соответствовать трем баллам из десяти. Обусловлено это тем, что кедр хорошо плодоносит раз в три-пять лет, однако его пик уже прошел в 2019 году.