Власти направят миллиарды рублей на модернизацию здравоохранения Кузбасса

Из выделенных денег в 2021 году планируется направить 2,2 миллиарда рублей на переоборудование поликлиник Кузбасса.
‒ 352 единицы нового медоборудования поступят в кузбасские больницы до конца года, 160 из них уже работают. В первую очередь переоснащаем диагностическую базу, ‒ сообщили в пресс-службе администрации правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Средства пойдут, в том числе, на закупку новых санитарных машин и строительство модульных медицинских пунктов в отдаленных точках области. Всего на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено почти 12 миллиардов рублей до 2025 года.
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