Власти направят более 70 млн рублей на помощь пострадавшим во время ЧП на "Листвяжной"

0

Кузбасские власти сообщили, что на оказание помощи семьям погибших и пострадавшим в инциденте на беловской шахте будет направлено 76,8 млн рублей.

Сегодня, 3 декабря, на сайте электронного бюллетеня администрации Кемеровской области появилось распоряжение о выделении средств на осуществление выплаты единовременной материальной помощи гражданам. Согласно документу, на эти цели будет направлено 76,8 млн рублей из резервного фонда областного правительства.


Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие в тяжелой и средней степени тяжести – по 400 тыс. рублей, в легкой степени – по 200 тыс. рублей. Всего будут произведены выплаты за 124 человек.


Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого зампреда правительства Игоря Малахова и заместителя председателя Алексея Цигельника.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31593

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined