Сегодня, 3 декабря, на сайте электронного бюллетеня администрации Кемеровской области появилось распоряжение о выделении средств на осуществление выплаты единовременной материальной помощи гражданам. Согласно документу, на эти цели будет направлено 76,8 млн рублей из резервного фонда областного правительства.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие в тяжелой и средней степени тяжести – по 400 тыс. рублей, в легкой степени – по 200 тыс. рублей. Всего будут произведены выплаты за 124 человек.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого зампреда правительства Игоря Малахова и заместителя председателя Алексея Цигельника.