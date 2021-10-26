Власти направят 45 миллионов рублей на углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19 кузбассовцев

0
Фото:  

Власти Кемеровской области порекомендовали некоторым гражданам пройти углубленное медицинское обследование, на организацию которого выделено 45 миллионов рублей.

Сообщается, что углубленная диспансеризация требуется в том случае, если болезнь протекала в среднетяжелой и тяжелой форме. Кузбассовцам необходимо пройти обследование в период от трех до шести месяцев после перенесенного коронавируса.

‒ Диспансеризация состоит из двух этапов – основного и дополнительного. В случае выявления патологий сердца, сосудов и легких — того, что перенесенная коронавирусная инфекция поражает прежде всего — пациент будет направлен на лечение и реабилитацию, ‒ сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Пройти обследование можно только в той поликлинике, к которой прикреплен пациент.


На проведение диспансеризации выделено 45 миллионов рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30484

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined