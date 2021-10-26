Власти направят 45 миллионов рублей на углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19 кузбассовцев

Сообщается, что углубленная диспансеризация требуется в том случае, если болезнь протекала в среднетяжелой и тяжелой форме. Кузбассовцам необходимо пройти обследование в период от трех до шести месяцев после перенесенного коронавируса.

‒ Диспансеризация состоит из двух этапов – основного и дополнительного. В случае выявления патологий сердца, сосудов и легких — того, что перенесенная коронавирусная инфекция поражает прежде всего — пациент будет направлен на лечение и реабилитацию, ‒ сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Пройти обследование можно только в той поликлинике, к которой прикреплен пациент.

На проведение диспансеризации выделено 45 миллионов рублей.