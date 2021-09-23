Власти направят 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию аэродрома в Кемерове

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На реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в кузбасской столице уйдет 3,5 млрд рублей из бюджета России.

Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие годы, который представлен в пояснительной записке к документу, в течение трех лет на капремонт аэродрома в кемеровском аэропорту власти запланировали выделить крупную сумму денег, сообщает "Интерфакс".


Отмечается, что в предстоящем 2022 году из федерального бюджета будет направлено 1,085 млрд рублей, в 2023 — 1,2 млрд рублей, в 2024 — 1,214 млрд рублей.

— Ориентировочное время начала строительно-монтажных работ июнь-июль 2022 г.,—сообщили в кемеровском аэропорту.

Ранее региональные власти рассказали подробности запланированной реконструкции в кемеровском аэропорту. Мероприятия входят в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

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