Власти направили недовольных дымом от погребов кемеровчан в суд

Дым от частных погребов, которые расположены в Центральном районе кузбасской столицы во дворах домов по улице Сибиряков-Гвардейцев, 10, 12, а также ул. Сарыгина, 11, возмутил жителей, которые призвали местную администрацию предпринять меры в отношении проблемных в период отопления помещений.



Свое недовольство пользователи Сети выразили на платформе "Кузбасс Онлайн".

— За домом находятся погреба, явно не законные, мало того их разжигают и жители дома должны этим дышать? Нужно ликвидировать все погреба, — выразил возмущение кемеровчанин.

В ответ представители власти заверили, что не в силах разобраться с объектами и направили жалобщиков в суд "за защитой своих нарушенных прав в части пользования общим имуществом".

— Принятие решения о ликвидации данных сооружений находится в исключительной компетенции общих собраний собственников помещений домов, — заключили в своем ответе.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что погреб "пленил" пенсионерку в Кемерове.