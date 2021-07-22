Власти напомнили о возможности кузбассовцев отказаться от обязательной вакцинации от COVID-19

В социальных сетях жители Кемеровской области продолжают жаловаться на введение обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, которая якобы нарушает их конституционные права. Однако, как объяснили представители кемеровской мэрии, от обязательной прививки по-прежнему можно отказаться.

- По информации Роспотребнадзора по Кемеровской области, вакцинация добровольная, заставить привиться вас никто не может. Если вы работаете в сфере деятельности, попадающей под обязательную вакцинацию согласно Постановлению главного государственного санитарного врача по Кемеровской области — Кузбассу № 12 от 17.07.2021, вы все равно можете отказаться от прививки, - говорится в официальном ответе администрации Кемерова.

В то же время, согласно ФЗ-157 "Об иммунопрофилактике", работодатель имеет право отстранить от работы тех сотрудников, которые не имеют профилактической прививки и чья деятельность связана с высоким риском заразиться инфекционной болезнью.

Напомним, ранее власти Кемеровской области опубликовали документ, согласно которому категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, становится больше.