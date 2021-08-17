Власти напомнили о порядке работы школ Кузбасса в условиях пандемии COVID-19

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В Роспотребнадзоре и Минобрнауки региона сообщили о правилах, который будут действовать в школах в новом учебном году на фоне распространения коронавируса.

Согласно действующим правилам, в учебном году 2021-2022 годов в школах Кемеровской области за классами закрепят отдельный кабинет, в котором будет проходить основная часть занятий. Исключением из этого станут помещения со специальным оборудованием, например, спортивный зал, кабинеты для трудов и ИЗО.


Помимо этого, перед началом учебного процесса все учреждения пройдут обязательную дезинфекцию, которая в дальнейшем должна повторяться каждую неделю.


Для обеспечения безопасности детей и недопущения среди них новых случаев заражения коронавирусом власти решили скорректировать обеденное время и время перемен, передает "МК в Кузбассе."

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