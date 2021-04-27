Власти напомнили кузбассовцам о запрете на реализацию алкогольной продукции в мае

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Представители министерства промышленности и торговли Кемеровской области рассказали о том, когда вводится запрет на розничную торговлю спиртным на майских праздниках.

По информации, предоставленной в минпромторге во вторник, 27 апреля, дни, в которые продажа алкоголя находится под запретом, не изменились в Кузбассе. Таким образом, в текущем году дата, когда в мае по всей области нельзя будет продавать алкоголь, осталось прежней – ограничения вводятся только на сам День Победы (9 мая).

– Просим вас не реагировать на недостоверные сведения, а доверять только проверенной официальной информации, – отметили власти.

Публикация сообщения обусловлена тем, что в социальных сетях начала распространяться информация о том, что в Кузбассе планируют запретить продажу алкоголя на период с 1 по 10 мая. Однако, как стало точно известно из сообщения властей, запрет будет введен только на один день.

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