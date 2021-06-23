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Власти начнут контролировать ход вакцинации в Новокузнецке

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Каждую неделю руководству различных организаций в южной столице Кузбасса необходимо будет передавать информацию о количестве привитых от коронавируса работников. Соответствующее распоряжение появилось на сайте местной администрации.

Официальный документ о мероприятиях, направленных на противодействие инфекции COVID-19 подписан главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым.


Так, известно , что власти обяжут поставить прививку горожан, трудящихся в сферах образования и социального обслуживания, однако есть исключения - граждане, имеющие противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Кроме того, в документе говорится и о том, что охват вакцинации указанной категории должен составить не менее 60% от общей численности трудящихся. Вместе с этим, профилактические прививки начнут ставить и сотрудникам медорганизаций и пунктов вакцинации.


Будет усилена и информационно-разъяснительную работа среди работников по вопросом профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Особое внимание граждан будет обращаться на необходимость проведения профилактических прививок.

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