Власти начнут контролировать ход вакцинации в Новокузнецке

Официальный документ о мероприятиях, направленных на противодействие инфекции COVID-19 подписан главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым.

Так, известно , что власти обяжут поставить прививку горожан, трудящихся в сферах образования и социального обслуживания, однако есть исключения - граждане, имеющие противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Кроме того, в документе говорится и о том, что охват вакцинации указанной категории должен составить не менее 60% от общей численности трудящихся. Вместе с этим, профилактические прививки начнут ставить и сотрудникам медорганизаций и пунктов вакцинации.

Будет усилена и информационно-разъяснительную работа среди работников по вопросом профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Особое внимание граждан будет обращаться на необходимость проведения профилактических прививок.