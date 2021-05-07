Власти начали отключать отопление в кузбасском городе

Отключение отопления началось в Анжеро-Судженске. Средняя суточная температура по данным за более пяти дней находится на уровне выше +8 градусов. Это и позволило коммунальщикам завершить подачу тепла.

- Отключение будет проходить поэтапно. Сегодня подача тепла будет остановлена для организаций социальной сферы, а также в домах, в которых в летнее время сохраняется подача горячей воды, - сообщил Рыбалко.

Однако отопление останется в тех организациях социальной сферы, в которых люди пребывают круглосуточно, и жилых домах, где горожане не имеют технической возможности приема горячей воды летом, до 17 мая.

Напомним, что ранее власти Кемерова заявили о подготовке к завершению отопительного сезона, новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.