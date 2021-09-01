Власти на 9 часов перекроют некоторые дороги в Новокузнецке из-за масштабной велогонки

Соревнование состоится в последний выходной день недели, в воскресенье, 5 сентября, и будет длиться на протяжении семи часов с 9:00 до 16:00, на это время в городе перекроют движение на следующих участках дорог:

от перекрестка Кузнецкое шоссе — улица Ленина до пересечения с улицей Промстроевская;

улица Промстроевская: от дома № 4 до здания № 24 Космическое шоссе (АЗС);

Космическое шоссе: от здания № 24 до перекрёстка с круговым движением улица Промстроевская — Бызовское шоссе;

Бызовское шоссе: от перекрестка с круговым движением Космическое шоссе — Бызовское шоссе до здания № 34 (АЗС).

Председатель городского комитета по физической культуре, спорту и туризму Тимофей Чепурной отметил, что Бызовское шоссе – это прямая местность, по 5 километров в одну и другую сторону, а где объездная на Кузнецкое шоссе – пересеченная, там по трассе имеется спуск и подъем. Такой выбор местности позволит участникам в полной мере проявить все свои профессиональные навыки в велоспорте.

Согласно правилам гонок, если участник в течение пяти часов не смог преодолеть 96-метровую дистанцию, то до финиша его доставят на автомобиле.