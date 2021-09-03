Власти могут оплатить строительство волейбольной арены в Кемерове региональными деньгами

Решение, как отметил губернатор шахтерского края Сергей Цивилев в беседе с ТАСС на Восточном экономическом форуме, позволит ввести в эксплуатацию кемеровский спортивный комплекс «Кузбасс-Арена», который в 2022 году планируется использоваться в качестве одной из основных локаций проведения чемпионата мира по волейболу, в установленные сроки.

О дополнительном финансировании строительства спортобъекта губернатор Кузбасса просил лидера России Владимира Путина в июле текущего года, однако ответа пока не получил.

— Вопрос пока еще не закрыт, сейчас формируется [заявка] на 2022 и последующие годы, и мы надеемся [на софинансирование из федерального бюджета]. Регион в любом случае построит этот комплекс, - приводят цитату Цивилева в издании.

Возведение «Кузбасс-арены», в которую власти планировали вложить почти восемь миллиардов рублей, в Кемерове было приостановлено в июне 2020 года из-за пандемии COVID-19. Обусловлено это было перераспределением финансов для пополнения резервного фонда для борьбы с распространением коронавируса. Позже – в июле того же года – его вновь возобновили при том, что сроки его финальной сдачи были перенесены с середины 2021 на 2022 год.