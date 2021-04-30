Власти могут обязать кандидатов в водители сдавать тесты на наркотики и алкоголизм в России

Исходя из позиций, представленных в документе, врачи могут получить право на то, чтобы направить кандидата в водители на исследования, если у него будут наблюдаться признаки хронического алкоголизма. Помимо того, процедура может стать обязательной для тех, кто лишился прав, включая те случаи, когда автомобилист был отстранен от управления транспортом из-за нетрезвого вождения. О том, каким именно образом медики будут определять симптомы наличия указанного недуга, не сообщается.

Также в проекте говорится о том, что если врач заметит, что человек имеет признаки наркотической зависимости, то такого кандидата в водители могут также направить на прохождение тестирование на наличие запрещенных веществ в крови.

Планируется, что правила, описанные выше, могут вступить в силу уже с первого января следующего года – 2022.