Власти Междуреченска решили судьбу частично обрушившейся школы

После комплексного обследования здания образовательного учреждения специалисты пришли к выводу, что школа находится в аварийном состоянии. Ее реконструкция, включающая усиление фундамента, перекрытий и стен, может обойтись гораздо дороже, чем строительство новой, поэтому эксперты рекомендовали снести частично разрушенное учреждение.

В текущем году власти планируют провести изыскательные работы, в 2022 году - разработать проектную документацию, а еще через год - начать строительство новой школы, которая будет состоять из двух корпусов. Один из них появится на месте старого здания, а второй - в 49 квартале города.

Отмечается, что юридическое лицо "МБОУ Средняя общеобразовательная школа №2" и педагогический состав сохранены. До момента сдачи новой школы в эксплуатацию ученики будут проходить обучение в других учреждениях.

Напомним, ранее в Междуреченске произошло обрушение в пристройке здания школы № 2. Потолок и часть стены обрушились ночью, поэтому никто не пострадал.