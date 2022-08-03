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Власти Междуреченска ответили на жалобы о долгом ремонте моста

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Жители кузбасского города пожаловались на пробки из-за работ на мосту. Корреспондент AVOKADO выяснил, когда ситуация сможет разрешиться.

Сегодня, 3 августа, междуреченцы возмутились в социальных сетях тем, что ремонт моста продолжается уже несколько недель. По словам горожан, из-за работ возникают серьезные дорожные заторы.

– Мост на ремонте уже более месяца, работы почти не ведутся, пробки огромные, дорога на работу и обратно занимает теперь очень много времени, – высказались горожане в одной из групп во "ВКонтакте".

Чтобы выяснить примерные сроки завершения ремонта, журналист AVOKADO обратился в пресс-службу администрации Междуреченска. Специалисты рассказали, что мост не принадлежит муниципалитету. Владелец сооружения нанял подрядчика. Объемы работ очень масштабные.


По информации, которая была предоставлена администрации, завершение ремонта планируется в октябре текущего года.

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