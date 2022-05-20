Власти Междуреченска отреагировали на крупный лесной пожар у горы Бельсу

По словам мэра Междуреченска Владимира Чернова, огонь распространился на большую площадь из-за того, что на территории города в последнее время наблюдалась устойчивая засушливая погода без осадков, также разрушительное пламя разносили по местности и порывы ветра.

– В районе реки Бельсу загорелся лес. Наша реакция была моментальной. Пожарные работают с воздуха, с колес и с рельсов: службе МЧС пришел на помощь пожарный поезд Красноярской железной дороги, – указал чиновник.

На данный момент жизням местных граждан ничего не угрожает.