Власти кузбасского пгт запретили скоту ходить на стадион

Житель пгт Крапивинский пожаловался, что не смог совершить вечернюю пробежку. Придя на местный стадион, кузбассовец обнаружил на воротах объекта замок.

‒ Выходит, чтобы позаниматься спортом, нужно перелезть через забор? ‒ поинтересовался мужчина на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала сообщили, что ворота стадиона закрывают вечером из-за того, что на территорию объекта проникает крупный рогатый скот. Животные наносят значительный вред спортивным площадкам, в связи с чем и было принято решение закрывать объект.

Также специалисты подчеркнули, что в вечернее время открыт дополнительный вход со стороны улицы Кооперативной.