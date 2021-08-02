Власти кузбасского муниципалитета заплатили подрядчикам за ремонт дорог только после вмешательства прокуратуры

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что муниципальные учреждения района заключили с рядом контор договоры на содержание дорог и благоустройство территорий.

— Несмотря на то, что условия контракта полностью исполнены, выполненные работы в установленный срок оплачены не были. В результате перед субъектами предпринимательства образовалась задолженность в размере более 27 млн рублей, — рассказали в облпрокуратуре.

Главе района внесли представление о необходимости заплатить организациям. Впоследствии долг был погашен, уточнили в ведомстве.