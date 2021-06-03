Власти кузбасского муниципалитета объявили сроки открытия купального сезона

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Искупаться жители Гурьевского муниципального округа смогут уже 13 июня, однако планируемый старт купального сезона зависит от решения надзорных ведомств.

О возможном открытии купального сезона в Гурьевском округе сообщил глава муниципалитета Станислав Черданцев. К публикации сообщения с соответствующей информацией его натолкнули жалобы местных жителей, которые негодуют от того, что им негде искупаться в жаркую погоду.


Так, стало известно, что власти планируют открыть купальный сезон уже 13 июня на крупном пляже в поселке Гавриловка, однако исполнено решение будет при условии положительного заключения от специалистов Роспотребнадзора и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.


Напомним, что ранее пляж, на котором планируется открыть купальный сезон в Гурьевском муниципальном округе, был открыт для посещения во вторник, 1 июня.

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