Власти кузбасского муниципалитета объявили сроки открытия купального сезона

О возможном открытии купального сезона в Гурьевском округе сообщил глава муниципалитета Станислав Черданцев. К публикации сообщения с соответствующей информацией его натолкнули жалобы местных жителей, которые негодуют от того, что им негде искупаться в жаркую погоду.

Так, стало известно, что власти планируют открыть купальный сезон уже 13 июня на крупном пляже в поселке Гавриловка, однако исполнено решение будет при условии положительного заключения от специалистов Роспотребнадзора и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Напомним, что ранее пляж, на котором планируется открыть купальный сезон в Гурьевском муниципальном округе, был открыт для посещения во вторник, 1 июня.