Власти кузбасского города заявили об отсутствии денег на ремонт дорог

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Администрация Анжеро-Судженска рассказала о нехватке средств на замену дорожного покрытия.

Накануне в социальных сетях жительница Анжеро-Судженска высказала недовольство состоянием дорог в городе. Женщина отметила, что состояние полотна приводит к поломкам автомобилей.


Сотрудники городской администрации заявили, что средства на замену дорожного покрытия выделяются строго из федерального и регионального бюджета, однако в 2021 году данная статья расходов не была предусмотрена. При этом ремонтные работы все же проводились.

‒ В рамках текущего содержания автомобильных дорог в течение летнего сезона произведен ямочный ремонт проблемных участков в общем объеме 10200 кв.м, выполнена заливка трещин, а также методом холодного асфальта отремонтировано 350 кв.м. глубоких аварийных ям, ‒ говорится в ответе.

Отмечается, что некоторые участки дорог были отсыпаны временными материалами.

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