Власти кузбасского города занялись проектом по благоустройству парка

Речь идет о гурьевском парке "Металлург". Планируется, что жителям города проект по благоустройству объекта представят к концу года. Об этом глава Гурьевского района Станислав Черданцев сообщил соцсетях.

— В 2022 году 82,5 миллионов рублей будет направлено на создание новых локаций и благоустройство парка, — отметил чиновник.

Он также добавил, что в подготовке проекта участвует команда проектировщиков, а перед конкурсом власти собирали пожелания местных жителей и проводили онлайн-обсуждения. Так, на территории парка планируется создание комфортных зон для тренировок спортсменов, для детей и родителей, а также приятной атмосферы.