Власти кузбасского города задолжали предпринимателям 70 млн рублей

Установлено, что органы местного самоуправления заключили с коммерческими организациями муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и благоустройству территории. Однако, несмотря на то, что условия контракта были полностью выполнены, работы в установленный срок оплачены не были.

- На 01.06.2021 перед субъектами предпринимательства была допущена задолженность в размере более 70 млн рублей, - сообщили в кузбасской прокуратуре.

В целях устранения нарушений главе городского округа внесено представление. К административной ответственности за нарушение порядка оплаты работ привлечены пять лиц. Сейчас задолженность перед подрядчиком погашена.