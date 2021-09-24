Власти кузбасского города задолжали предпринимателям 70 млн рублей

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В Анжеро-Судженске задолженность местных властей по муниципальным контрактам составила 70 миллионов рублей. Предприниматели обратились в прокуратуру.

Установлено, что органы местного самоуправления заключили с коммерческими организациями муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и благоустройству территории. Однако, несмотря на то, что условия контракта были полностью выполнены, работы в установленный срок оплачены не были.


- На 01.06.2021 перед субъектами предпринимательства была допущена задолженность в размере более 70 млн рублей, - сообщили в кузбасской прокуратуре.


В целях устранения нарушений главе городского округа внесено представление. К административной ответственности за нарушение порядка оплаты работ привлечены пять лиц. Сейчас задолженность перед подрядчиком погашена.

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