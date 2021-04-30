Власти кузбасского города ввели режим «Повышенная готовность» из-за прохождения паводка

0
Фото:  

Экстренные службы готовятся к подъему воды в Мысках. Из-за риска наводнения в городе был введен режим «Повышенная готовность». Об этом сообщили в городской администрации.

Власти в Мысках опасаются превышения критического уровня воды в водоемах города. К текущему моменту в готовность были приведены все силы и средства служб, занимающихся ликвидацией ЧС. В том случае, если у властей появится необходимость, в городе будут задействованы 59 единиц спецтехники, а также 165 человек личного состава.


Режим «Повышенной готовности» будет действовать в городе с 30 апреля по 11 мая. В его рамках также ведется круглосуточное дежурство восьми оперативных групп, постоянно находящихся на связи с единой диспетчерской службой города.


Также отмечается, что сейчас в городе готовы к приему людей три пункта временного размещения. Их общая вместимость составляет более 400 человек. Помимо того, власти заключили договоры с владельцами плавсредств из поселков Чувашка, Подобас, Тоз и Усть-Мраз. Их также могут привлечь в том случае, если в этом появится необходимость, уточнили в администрации Мысков.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24666

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined