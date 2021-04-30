Власти кузбасского города ввели режим «Повышенная готовность» из-за прохождения паводка

Власти в Мысках опасаются превышения критического уровня воды в водоемах города. К текущему моменту в готовность были приведены все силы и средства служб, занимающихся ликвидацией ЧС. В том случае, если у властей появится необходимость, в городе будут задействованы 59 единиц спецтехники, а также 165 человек личного состава.

Режим «Повышенной готовности» будет действовать в городе с 30 апреля по 11 мая. В его рамках также ведется круглосуточное дежурство восьми оперативных групп, постоянно находящихся на связи с единой диспетчерской службой города.

Также отмечается, что сейчас в городе готовы к приему людей три пункта временного размещения. Их общая вместимость составляет более 400 человек. Помимо того, власти заключили договоры с владельцами плавсредств из поселков Чувашка, Подобас, Тоз и Усть-Мраз. Их также могут привлечь в том случае, если в этом появится необходимость, уточнили в администрации Мысков.