Власти кузбасского города сообщили о монтаже новогодней елки

Глава Киселевска Максим Шкарабейников на своей странице в социальной сети заявил, что в городе начат монтаж искусственной новогодней ели. Располагаться конструкция будет в центральном районе на стадионе "Шахтер".

‒ В этом году ели будут установлены в районе шахты № 12, в поселке Карагайлинский, Афонино, машзавода. В районе Красного Камня новогодняя ель с иллюминацией будет установлена на стадионе, рядом с лицеем №1. Также установят две снежные горки, надувные фигуры деда Мороза и Снегурочки, ‒ рассказал градоначальник в своем Instagram.



После завершения монтажных работ в центре, рабочие начнут устанавливать ели и в других районах города, а после выпадения достаточного количества снега начнется строительство снежных городков и горок.

Ранее редакция AVOKADO писала о новогодней елке, удивившей кузбассовцев.