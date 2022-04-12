Власти кузбасского города сняли режим "Повышенная готовность"

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Уровень воды в реке близ затопленного поселка в Кемеровской области снизился до безопасного уровня.

Стало известно, что в Калтане 11 апреля был отменен режим "Повышенная готовность". За минувшие сутки уровень воды в Кондоме близ калтанских поселков снизился на 30-50 сантиметров. В самом городе и Новокузнецком районе уже нет подтопленных садовых участков.

‒ В городе снят режим повышенной готовности для сил и средств городского звена территориальной подсистемы Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ‒ сообщили в пресс-службе председателя правительства Кузбасса.

Подчеркивается, что угрозы жизни и здоровью населения нет.


Напомним, ранее власти ввели в Калтане режим "Повышенная готовность" и провели взрывные работы для ликвидации затора льда, который привел к подтоплению участков. Специалисты предупредили новокузнечан о территориях возможного подтопления.

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