Власти кузбасского города рассказали о планах на обрушившуюся школу

В Instagram-аккаунте губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, междуреченец обратился к главе региона с вопросом о рухнувшей местной школе. По словам горожанина, почти год по этому делу нет никакой информации.

На это отреагировала мэрия Междуреченска. Представители администрации уточнили, что на данный момент производятся работы по вариантам строительства двух новых корпусов образовательного учреждения.

– <...> в настоящее время прорабатывается вариант строительства двух новых корпусов МБОУ СОШ №2: блок начальной школы планируется разместить на земельном участке МБОУ СОШ №2, блок старшей школы – рядом с жилым домом по ул. Пушкина, д. 34 (49 квартал), – сказано в ответе.

Напомним, ранее аварийный корпус школы рухнул в Кузбассе.