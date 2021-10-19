Власти кузбасского города примут меры в отношении детей за порчу нового объекта

На своей странице в социальных сетях глава Березовского Светлана Щегербаева сообщила об инциденте на новой аллее, расположенной на улице Кирова. По ее словам, 15 октября дети футбольным мячом разбили светильник, что повлечет для местного бюджета дополнительные растраты на восстановление освещения.

Как отметила Светлана Щегербаева, ответственных за произошедшее планируется найти.

- Благодаря системе видеонаблюдения, причастных к этому инциденту найдем, меры примем, - говорится в сообщении.

Она также призвала местных жителей беречь объекты благоустройства и объяснить это детям.