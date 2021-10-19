Власти кузбасского города примут меры в отношении детей за порчу нового объекта

0
Фото:  

В одном из городов Кемеровской области местные дети повредили элемент благоустройства на новой аллее. Власти намерены их найти и принять меры.

На своей странице в социальных сетях глава Березовского Светлана Щегербаева сообщила об инциденте на новой аллее, расположенной на улице Кирова. По ее словам, 15 октября дети футбольным мячом разбили светильник, что повлечет для местного бюджета дополнительные растраты на восстановление освещения.


Как отметила Светлана Щегербаева, ответственных за произошедшее планируется найти.

- Благодаря системе видеонаблюдения, причастных к этому инциденту найдем, меры примем, - говорится в сообщении.

Она также призвала местных жителей беречь объекты благоустройства и объяснить это детям.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30220

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined