Власти кузбасского города предупредили о перекрытии одной из улиц на десять дней

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Представители администрации Белова сообщили, что движение автомобилей по одной из улиц города будет приостановлено на десять дней из-за ремонтных работ.

Проезд машин по улице Юбилейной (пересечение с улицей Советской) в Белове будет перекрыт с 10 утра 15 ноября. Движение возобновится по окончании ремонтных работ на данном участке, то есть примерно через десять дней.

‒ Движение автобусов общественного транспорта в направлении ПАТП будет осуществляться по улице Ленина: (остановка "10 Школа", остановка "Вокзальная", остановка "Райисполком") – улица В.Волошиной (остановка "Горсад") – улица Чкалова (остановка "Поликлиника") и далее по маршруту, ‒ сообщают в пресс-службе беловской администрации.

От ПАТП автобусы будут ехать без изменения маршрута. Власти призвали горожан быть внимательными, так как транспортный поток на прилегающих улицах увеличится.

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