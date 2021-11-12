Власти кузбасского города предупредили о перекрытии одной из улиц на десять дней

Проезд машин по улице Юбилейной (пересечение с улицей Советской) в Белове будет перекрыт с 10 утра 15 ноября. Движение возобновится по окончании ремонтных работ на данном участке, то есть примерно через десять дней.

‒ Движение автобусов общественного транспорта в направлении ПАТП будет осуществляться по улице Ленина: (остановка "10 Школа", остановка "Вокзальная", остановка "Райисполком") – улица В.Волошиной (остановка "Горсад") – улица Чкалова (остановка "Поликлиника") и далее по маршруту, ‒ сообщают в пресс-службе беловской администрации.

От ПАТП автобусы будут ехать без изменения маршрута. Власти призвали горожан быть внимательными, так как транспортный поток на прилегающих улицах увеличится.