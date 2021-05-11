Власти кузбасского города отреагировали на фейк об отключении горячей воды

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Неизвестные в Сети начали распространить недостоверную информацию о грядущих отключениях горячего водоснабжения в Юрге. Фейк опроверг глава города в соцсетях.

Массовые сообщения о временном прекращении подачи горячей воды начал распространяться в Юрге. В сообщении говорилось о том, что отключение запланировано с 12 по 15 мая, однако информация не соответствует действительности: ее достоверность опроверг мэр города Алексей Фомин.

— В сети появился фейк об отключении горячей воды с 12 по 15 мая. Не поддавайтесь на провокации. Пользуйтесь официальными источниками информации, уточняйте данные в ЕДДС круглосуточно по телефонам: 533-83, 419-30, — отметил градоначальник.

В комментариях под публикацией мэра Юрги в Сети горожанин решил задать вопрос, соответствующий теме поста, об отключении горячей воды. Там же ему ответили представители местной администрации: точные даты вскоре будут выставлены на официальном сайте мэрии после того, как начнется завершение отопительного сезона в городе.

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