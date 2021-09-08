Власти кузбасского города опубликовали сроки начала отопительного сезона

Информация о начале отопительного сезона в кузбасском городе стала известна из распоряжения "О начале отопительного периода 2021-2022гг", которое появилось на сайте городской администрации. Из текста документа следует, что старт централизованного отопления назначен на 15 сентября.

Однако в первую очередь специалисты подадут тепло в объекты социального назначения во всех районах Новокузнецка, и только после 16-17 сентября в жилых домах нагреются радиаторы. В первом случае отопление появится в 12:00, а во втором – начиная с 8:00 по местному времени.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти озвучили условия для старта отопительного сезона в Кемерове.