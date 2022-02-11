Власти кузбасского города объяснили причину неприятного запаха в воздухе

Пользовательница социальных сетей из Ленинска-Кузнецкого выложила фотографию, на которую попал столб дыма. По словам горожанки, данное явление возникло из-за возгорания на мусорном полигоне. Кроме того, ленинск-кузнечанка отметила неприятный запах, появившийся в воздухе.

‒ Опять подожгли городскую свалку! Уже даже не стесняются это делать днем,а не ночью! Дышать нечем, окна не открыть! (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.) ‒ возмутилась женщина.

Комментаторы поддержали недовольство автора поста и также отметили наличие запаха в воздухе. На жалобу ответили представители городской администрации.

‒ В АО "Автодор" вследствие аварийной ситуации произошло возгорание нефтепродуктов, которое незамедлительно было ликвидировано, ‒ заявили сотрудники мэрии Ленинска-Кузнецкого.

Также власти города подчеркнули, что с руководителем организации, которая оказалась причастна к данному инциденту, была проведена беседа о недопущении подобных случаев.