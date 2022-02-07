Власти кузбасского города назвали фейковой информацию об обязательной вакцинации детдомовцев

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Междуреченцы активно распространяют информацию об обязательной вакцинации воспитанников детского дома. Администрация назвала это фейком.

Администрация Междуреченска опровергла слухи о принудительной вакцинации детей в детском доме.


В соцсетях начали появляться скриншоты с месенджеров, в которых написано, что в детском доме №5 Междуреченска начнется вакцинация детей. В сообщении автор просит всех звонить в учреждение и просить не делать этого.

– В мессенджерах и социальных сетях распространяется недостоверная информация о принудительной вакцинации детей. Призываем вас не поддаваться на уловки информационных мошенников, – прокомментировали представители власти.

Напомним, что для вакцинации подростков с 12 до 17 лет необходимо письменное соглашение от одного из родителей для детей до 15 лет. Подростки достигшие этого возраста могут самостоятельно заполнить заявление.

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